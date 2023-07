Naredna dva dana u Novom Sadu mogući pljuskovi, ali će biti vrelo

Sreda će biti još toplija, ali i nestabilna.

Tokom dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura 20, najviša 36 stepeni. U četvrtak skoro identično vreme, mogući su pljuskovi, a temperatura će biti od 22 do 36 stepeni. Petak suv, minimalno oblačan i uz temperaturu od 20 do 31 stepen. Vikend sunčan i veoma topao. U subotu će biti od 19 do 34, a u nedelju od 21 do 37 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 12. jul: Dalјi porast dnevne