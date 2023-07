Lucifer jača Čekaju nas pakleni dani i tropske noći, evo kada nam stiže spas

Drugi, izuzetno jaki pik toplotnog talasa očekuje se već za vikend.

Od tada, pa sve do ponedeljka i utorka osim tropskih dana možemo očekivati i tropske noći. Temperatura će ići i do 40 stepeni, a onda sledi osveženje. Prema vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića Srbija se nalazi pod uticajem afričkog anticiklona, koji samo nastavlja da jača prema nama. – Danas do 36, sutra do 38, četvrtak 39 i to će najverovatnije biti maksimalna temperatura. Najtoplije će biti u centralnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu sutra 36, u četvrtak