EPS: Poskupljenje struje nije izvesno, odluka o promeni cene tek sledi

Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a, Dušan Živković, kaže za RTS da se cena struje pažljivo analizira i da nikada "nije bio rast cene zbog rasta cene".

Poručuje da će pažljiva analiza dobro sagledati postoji li potreba za poskupljenjem. Ističe i da veruje da do otpuštanja u EPS-u neće doći i da je put kojim idu zadržavanje kvalitetnih zaposlenih od radnika do inženjera. Takođe, navodi da je usled vrelog talasa primetan porast potrošnje struje ove nedelje. - Protekla nedelje je bila na nivou 80.000 megavat sati dnevno, ova nedelja je već došla do 90.000 megavat sati. Porast potrošnje je već na nivou desetak