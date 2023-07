VD direktor EPS-a: "Poskupljenje struje nije izvesno"

Poručuje da će pažljiva analiza dobro sagledati postoji li potreba za poskupljenjem.

Ističe i da veruje da do otpuštanja u EPS-u neće doći i da je put kojim idu zadržavanje kvalitetnih zaposlenih od radnika do inženjera. Dušan Živković navodi da je usled vrelog talasa primetan porast potrošnje struje ove nedelje. "Protekla nedelje je bila na nivou 80.000 megavat sati dnevno, ova nedelja je već došla do 90.000 megavat sati. Porast potrošnje je već na nivou desetak procenata, ali Elektroprivreda nesmetano obezbeđuje dovoljne količine električne