Vučić: Tražićemo dokaze o drogi da nam dostave protiv Vulina, ali – ja znam da od toga nema ništa

Predsednik Srbije rekao je večeras da će Srbija tražiti od Amerike dokaze da dostave protiv Aleksandra Vulina, direktora BIA zbog droge, ali, dodao je, on navodno zna da od toga nema ništa – jer su sankcije uvedene zbog Rusije. – Ako nam dostave bilo kakvu informaciju oko droge, procesuiraćemo Vulina.

Ali od toga nema ništa. Razlog je Moskva i njegov odnos prema Rusiji. I da sam ja koji dan pre toga rekao da uvodimo sankcije Rusiji, sankcija prema Vulinu ne bi ni bilo – rekao je Vučić. Sankcije Vulinu , dodao je, „za nas nije laka mera, to bila moja politika i ja sam za to kriv, ali mi moramo da razumemo da je to vrlo ozbiljna situacija i da se tako prema tome odnosimo“. Potom se brecnuo na novinara Pinka, nazivajući ga dečakom, naznačavajući da mora bolje da ga