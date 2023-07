"Procesuiraćemo Vulina ako nam dostave relevantne informacije": Vučić o slučaju američkih sankcija: "Uvedene su zbog Rusije"

Mi tražimo od njih da nam dostave relevantnu informaciju o svemu, ako nam dostave, procesuiraćemo Aleksandra Vulina. Njemu su sankcije uvedene zbog Rusije, to nema veze sa prodajom oružja, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući to što je Američko Ministarstvo finansija stavilo Vulina na listu sankcija.

On kaže da su mu rekli: "uvedi sankcije Rusiji, nema sankcija nikome iz Srbije". - Oni bi svi želeli da prodaju oružje kome hoće a da im mi ne budemo takmac, zato su bile i sve one priče o Krušiku ranije. Hoćete da deca vaših zaposlenih imaju da jedu, a deca mojih zaposlenih u Srbiji ne. Imate pravo da radite šta hoćete, da delite sve od kasetne municije do svega, a mi ne možemo ono što je dozvoljeno. To nisu samo Amerikanci, to svi u svetu rade, tu su veliki