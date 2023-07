"Odluka o Vulinu u narednih nekoliko dana": Vučević: "Ne znači da će biti smenjen, nema dokaza koji ga dovode u vezu sa švercom narkotika"

Potpredsednik Vlade, ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je stavljanje Aleksandra Vulina na listu sankcija SAD veliki izazov i velika tema za Srbiju.

- To je poruka ka državi, ne samo ka partiji ili čoveku. Ono što je nesporno za nas iz sistema bezbednosti jeste da nema nijednog dokaza da Vulin može da bude doveden kontakt sa švercom narkotika ili onoga što mu se stavlja na teret za kriminalne aktivnosti - rekao je Vučević i naglasio: - Ovo je jasna poruka SAD u kontekstu geopolitike, on je pod njihovom sankcijama zbog bliskosti sa Ruskom federacijom, koju on nikada nije krio. Vučević je odgovorio i na pitanje