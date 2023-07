Žestoke posledice oluje u Vrbasu: Ovaj vojvođanski gradić juče je pogodilo apokaliptično nevreme

Jedan od gradova koji su najteže pogođeni jučerašnjim vremenom na severu zemlje je i Vrbas.

Iz tog grada društvenim mrežama širile su se apokaliptične scene tokom jakog grada. Jutarnji program „Probudi se“ jutros je bio uživo u Vrbasu odakle se uključio naš kolega Radovan Seratlić. On nam prenosi kako je to izgledalo sinoć, koliko je trajalo to nevreme i kako ovog jutra izgleda Vrbas. – Nevreme je trajalo manje od deset minuta i to je bilo nešto što nikada nisa video u životu, bio sam u automobilu, a brojni su automobili u Vrbasu čije su šofer šajbne