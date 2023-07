Košar: Deeskalacija mora što pre da se sprovede

BEOGRAD - Ambasador Francuske u Srbiji Pjer Košar izjavio je da nema alternative normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da je to danas jasnije nego ikad. On je to rekao za Politiku, na pitanje da li kriza na KiM preti da dovede do šire destabilizacije i kakav odgovor Pariz ima na to i dodao da je to neophodno jer je stanovništvo koje živi na KiM prezasićeno stalnim periodima kriza i tenzija.

"Normalizacija je neophodna i zato što uslovljava evropske integracije Srbije. Takođe, iz geopolitičkih razloga, mi ne možemo da dozvolimo da postoji novo krizno žarište u Evropi - zbog toga smo sa svojim nemačkim prijateljima preduzeli inicijativu koja je dobila podršku EU i zato u punoj meri podržavamo evropsko posredovanje i plan za deeskalaciju koji je obema stranama uputio specijalni izaslanik Miroslav Lajčak", ističe Košar. On je dodao da Francuska nažalost