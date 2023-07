Toplotni talas prži Srbiju Biće vrelo i usred noći, RHMZ izdao crveni alarm za celu zemlju!

Kakvo nas vreme očekuje danas pogledajte u novoj prognozi RHMZ Srbije

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo. Samo će ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadnog dela zemlje ponegde biti kratkotrajne magle. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od 18 do 23 °C, a najviša od 35 do 38 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 19 do 23 °C, a najviša oko 37 °C. 15:09 05:00 22:39 16:41 Za