Nakon blagog osveženja očekuje nas pakleni dan! Temperatura i do 38 stepeni, a evo gde će biti najtoplije

Vreme u ponedeljak toplije, očekuju nas visoke temperature. Srbija: Sunčano i jaka vrućina u svim krajevima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad ili oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 35°C do 38°C. Uveče vrlo toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 30°C. Beograd: Pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 24°C, a maksimalna do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h