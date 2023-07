Moskva: Ako se otkrije da su dronovi sa Zapada srušili most, to će potvrditi njegovo saučesništvo

Ukoliko su "poreklom sa Zapada" dronovi korišćeni u jutrošnjem napadu na Krimski most koji je delimično srušen, i ako su saveznici Ukrajine bili uključeni u tu akciju, to bi potvrdilo da su oni "saučesnici u terorističkih aktivnosti Kijeva", saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Ukoliko se otkrije da su dronovi koji su napali most zapadnog porekla i da postoji uloga zapadnih država u planiranju, sponzorstvu i izvođenju ove operacije, to će potvrditi njihovo saučesništvo u terorističkim aktivnostima kijevskog režima", navodi se u saoštenju, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Portparolka Ministarstva Marija Zaharova izjavila je danas da je Ukrajina uz pomoć Velike Britanije i SAD napala ruski most koji povezuje Rusiju i Krim kojeg je Moskva anektirala