Nosio sam ga na rukama do bolnice: Voja Nedeljković progovorio o najtežem danu - ovo je na njega ostavilo najdublje rane

OSAMDESETIH godina prošlog veka je počeo da se bavi voditeljstvom, a danas je jedno od omiljenih ličnosti televizije i čuveni voditelj „Zvezda Granda", Voja Nedeljković.

Foto: V. Danilov Osvojio je srca publike svojim humorom i osmehom koji je uvek prisutan na njegovom licu, njegova energija zrači. On je postao pravi profesionalac i primer koji treba slediti sa zadovoljstvom. Foto: Zoran Kuzmanović Munja U vreme devedesetih, kada je voditelj počeo da stiče popularnost dešava mu se veliki gubitak a to je odlazak njegovog dragog oca na onaj svet. - To je bilo 1999. jedna čudna godina, odvratna, koju bih ja onako da mogu od svih tih