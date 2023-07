"Ja idem na promociju, a mama me zove i saopštava mi da je tata umro" Voja Nedeljković o najbolnijem preriodu: "Nosio sam ga na rukama do bolnice"

Voditelj Voja Nedeljković prisetio se bolnog trenutka i najtežeg perioda njegovog života.

Naime, Voja je u jeku svoje najveće popularnosti doživeo gubitak oca koji je veoma teško podneo. - To je bilo 1999. jedna čudna godina, odvratna, koju bih ja onako da mogu od svih tih godina jedino stavio u fioku da je ne uzimam više. Pre svega zbog generalno svega onoga što nam se desilo sa bombardovanjem i uništavanjem naše zemlje Srbije, a drugo prolazivši kroz bolest sa ocem. On je imao tumor još 1993. godine pa je to nešto zalečeno i onda je 1998. otišao