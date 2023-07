Preminuo šeik Said bin Zajed El Nahjan, brat predsednika UAE

Šeik Said bin Zajed El Nahjan, brat predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, preminuo je jutros, objavila je državna novinska agencija VAM.

"Predsednik UAE, njegovo visočanstvo šeik Muhamed bin Zajed El Nahjan, oplakuje svog brata, šeika Saida bin Zajeda El Nahjana, predstavnika vladara Abu Dabija. Šeik Said, koji je patio od zdravstvenih problema, preminuo je danas", navodi se u zvaničnom saopštenju. Ujedinjeni Arapski Emirati su proglasili početak trodnevne žalosti, tokom koje će zastave biti na pola koplja. Ko je bio Said bin Zajed El Nahjan Said bin Zajed El Nahjan je rođen 1965. u El Ainu. Otac mu