Potpredsednik Srpske liste za VOA: Prvo deeskalacija pa onda da se govori o izborima

Simić je ukazao da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke. “Da Sjedinjene Države zahtevaju od Vlade u Prištini što pre da pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od Evropske unije.

To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i Metohije, ali i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. To su preduslovi”, rekao je Simić. On je preneo da su prethodnih meseci imali situaciju da su srpski građani na Kosovu bili upucani u leđa i da za to niko nije odgovarao, a da su oni koji su privedeni pušteni za samo nekoliko dana. “Tražili smo i da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba –