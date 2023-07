Detaljna prognoza za celu nedelju: Danas prijatno, evo kada se vraćaju paklene vrućine

U Srbiji u ponedeljak minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C.

U Srbiji u ponedeljak minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Vremenska prognoza za Srbiju u ponedeljak predviđa da će temperatura biti nekoliko stepeni niža i prijatnija uz sunčane periode i moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove na jugu Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče