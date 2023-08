Beta pre 1 sat

U Srbiji sutra pretežno sunčano i osetno toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 33 do 36. U Beogradu pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura oko 22, najviša oko 35. U Srbiji u petak pretežno sunčano sa temperaturama od 34 do 38. Uveče i u toku noći ka suboti na severu nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz mogućnost grada i jakog vetra. Za vikend zahlađenje za 10 do 15 stepeni, u subotu u svim krajevima s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biometeorološka prognoza za četvrtak 3. avgust 2023: Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Glavobolјa i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije.

(Beta, 08.02.2023)