Vremenska prognoza 3. avgust 2023.

Meteorolozi najavljuju dva veoma topla dana, u većini mesta preovlađivaće sunčano vreme, a oblačni sistemi ostaju severnije od naše zemlje. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci. Temperatura do 35 stepeni. Za vikend kišovito i za 10 do 15 stepeni svežije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.08.2023. Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 80%. 04.08.2023. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo uz pojačanje južnog vetra u Banatu, Pomoravlju i u planinskim predelima. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 34 do 38