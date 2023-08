Dva tropska dana pred nama, a onda opet svežije i kiša

Slede nam dva veoma topla dana, a onda opet pljuskovi i svežije.

U četvrtak i petak biće od 20 do 24 stepena, a vreme će biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Vikend će biti svežiji, uz kišu. U subotu su najavljeni pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 20 do 26 stepeni. U nedleju je moguća povremena slabija kiša, uz temperaturu od 18 do 24 stepena. Ponedeljak još svežiji, uz moguću kišu. Minimalno će biti 15, a maksimalno 23 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 3. avgust: