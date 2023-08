Posle Krita, zemljotres pogodio Albaniju: Zatreslo se i u regionu

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale pogodio je jutros Albaniju.

Potres je registrovan na dubini od 97 kilometara u oblasti Korča. 🔔 #Earthquake ( #tërmet) M3.2 occurred 23 km NW of #Korçë ( #Albania) 12 min ago (local time 07:14:37). More info at: 📱 https://t.co/bKBgMenA4F 🌐 https://t.co/s2dcN3bQfK 🖥 https://t.co/wuu0xaLDdQ pic.twitter.com/kaCWQNKPt4 — EMSC (@LastQuake) August 3, 2023 Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti. Ranije jutros, zemljotres jačine 4,2 stepena pogodio je grčko ostrvo Krit.