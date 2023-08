Sutra u Srbiji veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom se kasnije popodne i uveče očekuju u zapadnim i severnim, ponegde i u centralnim predelima. Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, a krajem dana i noću na severozapadu duvaće severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 24, najviša od 34 do 38 stepeni. U Beogradu će sutra takođe biti sunčano i veoma toplo vreme. Uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.