Dva veoma topla dana, za vikend osetno svežije

Meteorolozi najavljuju dva veoma topla dana, u većini mesta preovlađivaće sunčano vreme, a oblačni sistemi ostaju severnije od naše zemlje. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Za vikend kišovito i za 10 do 15 stepeni svežije.

U Beogradu sunce i oblaci. Temperatura do 35 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo uz pojačanje južnog vetra u Banatu, Pomoravlju i u planinskim predelima. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 34 do 38 stepeni. U toku noći na severozapadu Srbije nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a moguća je i pojava kratkotrajnih nepogoda u vidu grada i jakog vetra u zoni pljuska. Prvog dana vikenda naoblačenje i osetno zahlađenje s kišom,