Gori konak manastira kod Gornjeg Milanovca! Monahinje mole za pomoć vatrogascima (foto)

U ranim jutarnjim časovima je došlo do požara u konaku u manastiru Vraćevšnica kod Gornjeg Milanovca. Fotografija požara osvanula je na društvenim mrežama. A post shared by @gminfors Ekipe vatrogasaca su brzo stigle na lice mesta i pokušavaju da lokalizuju plamen. Monahinje mole sve Milanovčane da dođu i pomognu u gašenju požara. A post shared by 192.RS (@192_rs)