Zemljotres jačine tri stepena Rihtera pored Zadra

Zemljotres se osetio na zadarskom području, a prema prvim informacijama jačina je bila 3 ​​stepena prema Rihteru, prenosi N1 Zagreb.

Tlo se zatreslo nešto iza 20.30 sati, a epicentar je bio kod Bibinja u zaleđu Zadra, prenosi N1 Zagreb. Seizmološke službe Republike Hrvatske zabeležile su umeren zemljotres sa epicentrom u moru kod ostrva Pašman. Magnituda zemljotresa iznosila je 3 stepena Rihterove skale, a intenzitet u epicentru IV stepena EMS skale. #Earthquake ( #potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/bKBgMenA4F 🌐 https://t.co/44vngdM2ty 🖥