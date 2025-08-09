Zelenski: Samit Trampa i Putina bez zvaničnika Kijeva može doneti samo mrtva rešenja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je danas planirani samit između predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina i upozorio da bi svaki mirovni sporazum koji isključuje Kijev doveo do "mrtvih rešenja".

Sastanak lidera SAD i Rusije zakazan je za petak, 15. avgust , u američkoj saveznoj državi Aljaska, a trebalo bi da podstakne napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, koji traje od 2022. godine. Zelenski je na Telegramu saopštio da ustavom zagarantovan teritorijalni integritet Ukrajine ne sme da se osporava i dodao da pregovori o trajnom miru moraju da uključe i Kijev. On je naveo da Ukrajina 'neće dodeliti Rusiji nikakve nagrade za ono što je učinila',
