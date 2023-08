Morske kornjače napale kupače u Hrvatskoj: "Kao da vas neko uhvati ogromnim klještima"

Morska kornjača nedavno je napala ženu i muškarca na Čiovo u Hrvatskoj, a žena koju je ugrizla kornjača ispričala je da u trenutku nije znala šta ju je snašlo, već je samo osetila veliki bol.

"Bol je bila kao da vas neko ogromnim klještima uhvati, zarije vam to u kožu i stiska, dok je ćerka plakala i vikala 'neću da mi mama umre'", ispričala je Anita Dadić za Dnevnik hrvatske Nove TV. Kako je ispričala, kupala se nekoliko metara od plaže, a onda je usledio napad od kojeg je, srećom, spasao suprug. "Ja sam samo osetila kako me nešto zgrabilo. Vrištala sam iz petnih žila i dozivala muža, 'Ante‘'. Okrenula sam se i ugledala to nešto ogromno smeđe",