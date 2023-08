Narednih dana sve toplije, ali biće i kiše

Nad većim delom Evrope i dalje dominira prostrano polje niskog pritiska sa kojim je stigla i hladnija vazdušna masa, pa je temperatura ispod proseka za ovo doba godine.

Toplije je jedino na jugu Grčke i u Španiji, nad kojom je afrički vazduh. Do kraja dana će nad Srbijom biti samo prolaznih oblaka koji neće donositi padavine, pa očekujemo pretežno sunčano i suvo vreme. Duvaće severozapadni vetar, slabim do umerenim intenzitetom. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 25 stepeni. Narednih dana postepeno sve toplije sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 30 stepeni. Očekujemo smenu sunca i oblaka, uz prolaznu kišu ili pljusak u