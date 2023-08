Prijatan letnji dan – temperatura do 25 stepeni

Sunčano vreme očekuje se u većem delu Srbije. Kiša će ujutru padati jedino na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura biće do 25 stepeni.

Jutro će biti oblačno i sveže, a na jugu se ponegde očekuje slaba kiša. Tokom dana u većini mesta očekuje se sunčano vreme. Temperatura će i dalje u većini mesta biti ispod proseka za ovaj period godine. Najniža temperatura biće od 11 do 15 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Nad Beogradom biće i sunca i oblaka, sa temperaturom do 23 stepena. Sunčano i toplije vreme očekuje se u sredu, kada će temperatura biti do 27 stepeni.