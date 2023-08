Danas do 25 stepeni! Prijatniji dani pred nama, bez nevremena - Evo šta nas čeka do vikenda

Danas će u Srbiji maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni.

Danas će u Srbiji maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Srbija: U utorak jutro hladno i promenljivo oblačno, a tokom dana duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka. Biće prijatno vreme i svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče vedro i sveže. Beograd: U utorak jutro sveže, a tokom dana prijatno vreme uz duže