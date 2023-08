Oglasili se iz Narodne stranke nakon što nisu pozvani na današnji sastanak opozicije: Ovo je njihov odgovor

Šef poslaničkog kluba Narodne stranke Stefan Jovanović rekao je da Narodna stranka ne treba da čeka ničiji poziv da bi prisustvovala sastanku tela za organizaciju protesta "Srbija protiv nasilja".

Jovanović poručuje da je razlog za to vrlo jednostavan – Narodna stranka ih je i inicirala. „Zbog toga su sastanci i održavani u prostorijama Narodne stranke, a Miroslav Aleksić sedeo na mestu predsednika, gde ni on ni Borislav Novaković nisu predstavljali sebe nego stranku kojoj su donedavno pripadali. Narodna stranka će kao i do sada sve svoje resurse staviti na raspolaganje za organizaciju protesta“, naveo je Jovanović. Podsećamo, predstavnici Narodne stranke