Bolovanje će biti do 30 dana kod lekara opšte prakse

Beta pre 42 minuta

Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je danas da će se u predlogu izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju staviti da lekar opšte prakse može da odobri bolovanje do 30 dana, umesto 15 kako je prethodno najavila. Ministarka je rekla da ju je juče zvao predsednik države Aleksandar Vučić i "pružio joj podršku, ali je rekao da ipak misli da bi za početak to trebalo da bude 30 dana". "Problem je što eBolovanje kasni i što mi još uvek nemamo tu mogućnost elektronske kontrole bolovanja, odnosno ko otvara, pod kojom dijagnozom, kada kako. Takođe spremam još jedan zakon - o medicinskoj dokumetaciji, pa kad to sve bude elektronski videćemo brzo i jasno ko pod kojim dijagnozama otvara duža bolovanja", rekla je Grujičić, za TV Pink. Ona je naglasila da "niko nije čuo ostatak rečenice", kad je najavila skraćenja bolovanja, osim ako odobri Komisija, da su izuzeti maligni bolesnici, sveže operisani pacijenti kojima je potreban oporavak da im zaraste ožiljak, invalidi i trudnice. Kako je dodala, za njih ostaje da lekar opšte prakse može da im odobri do 60 dana bolovanja, kako sad zakon predviđa. "Krajnje je vreme da se uvede red. Sad ćemo ići na mesec dana pa ćemo videti kako to funkcioniše. Mnogi ljudi ne znaju kako zdravstveni sistem funkcioniše a daju sebi za pravo da ga komentarišu", rekla je Grujičić. Ona je dodala da je za neverovati kakvi slučavi postoje, "imate ljude koji su po zakonu na bolovanjima po sedam godina - jer malo bolovanje, pa malo na ovo, pa na drugu dijagnozu, onda idu na godišnji odmor i tako dalje".

(Beta, 08.09.2023)