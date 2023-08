U Srbiji pretežno sunčano i toplije, popodne oblačno

Beta pre 1 sat

Danas će u Srbiji biti vedro i sveže jutro, ponegde kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, a popodne malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će biti od osam do 14 stepeni, najviša od 24 do 27 stepeni. U Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, biti pretežno sunčano i malo toplije, a popodne malo do umereno oblačno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 11 do 14 stepeni, najviša oko 26.

(Beta, 08.09.2023)