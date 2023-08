Sutra moguće nevreme, a onda sunčano i sve toplije

U Novom Sadu će u četvrtak biti nestabilno, uz moguće pljuskove s grmljavinom.

Temperatura će se kretati od 14 do 25 stepeni, a duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Petak i subota sunčani i topliji. Oba dana minimalna temperatura biće 13, dok će u petak najviša biti 26, a u subotu 27 stepeni. Nedelja i ponedeljak sunčani i osetno topliji. U nedelju će se temperatura kretati od 14 do 30, a u ponedeljak od 16 do 32 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 10. avgust: Pogoršanje biometeorološke situacije nepovolјno će