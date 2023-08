Vremenska prognoza 10. avgust 2023.

Sutra nas očekuje prolazno naoblačenje. Ponegde će biti kiše, pa i pljuskova i grmljavine. Posle podne postepeni prestanak padavina. Najviša temperatura do 27 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci, povremeno kiša. Temperatura do 25 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.08.2023. Četvrtak: Jutro sveže. Tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16 , a najviša od 23 do 27 stepeni. 11.08.2023. Petak: Jutro sveže. Tokom dana pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost tek ponegde se očekuje