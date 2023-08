Blinken razgovarao sa svrgnutim predsednikom Nigera: Traži njegovo oslobađanje

Američki državni sekretar Entoni Blinken razgovarao je telefonom sa svrgnutim predsednikom Nigera Muhamedom Bazumom, ponavljajući poziv pučistima da ga odmah oslobode. "Razgovarao sam s predsednikom Nigera Bazumom kako bih preneo naše kontinuirane napore da se pronađe mirno rešenje za sadašnju ustavnu krizu.

Sjedinjene Američke Države ponovo pozivaju da on i njegova porodica budu odmah oslobođeni", napisao je Blinken na društvenoj mreži X, bivšem Tviteru. Spoke to Nigerien President Bazoum to express our continued efforts to find a peaceful resolution to the current constitutional crisis. The United States reiterates our call for the immediate release of him and his family. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 9, 2023 Pobunjenici su u Nigeru izveli vojni puč