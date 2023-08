"Saniraćemo ovo": Gradili zgradu pa potkopali "Vodovod" u Novom Sadu: Izvođači kažu da je ovo "standardna procedura"!? (foto, video)

Upravna zgrada novosadskog Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" počela je da se urušava, te su svi zaposleni hitno evakuisani, a na licu mesta je inspekcija i policija.

Reporter "Blica" na licu mesta zatekao je bager koji zatrpava zemljom rupu, kao i radnike preduzeća izvođača radova. Kako su nam rekli, inspekcija je bila i naloženo je da se izvrši podbetoniranje temelja susednih objekata, što je kako kažu redovna procedura. Ovaj posao moraju da završe do ponedeljka kada će resorna inspekcija ponovo izaći na teren da proveri da li je sve u redu kako bi se radovi nastavili, a do tada su svi dalji radovi stopirani. - Do ponedeljka