Mali: Prijave za 10.000 dinara počinju 20. avgusta, novac na računima najkasnije 1. oktobra

Prijava dece do navršenih 16 godina starosti za novčanu pomoć države od 10.000 dinara počeće, kako je i ranije najavljeno, 20. avgusta i trajaće do 20. septembra.

Novac će biti isplaćen do 25. septembra, odnosno najkasnije do 1. oktobra, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali gostujući na TV Prva. On je rekao da će ovu finansijsku pomoć moći da dobiju i deca koja nisu dobila pomoć za mlade, odnosno ona rođena posle 21. novembra 2006. godine. Prijava će se, kao i do sada, vršiti preko portala Uprave za trezor. "Majke treba da unesu broj lične karte, JMBG, ime i prezime i broj računa, odnosno da izaberu banku u kojoj