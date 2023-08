Prijavljivanje dece za 10.000 dinara državne pomoći počinje 20. avgusta

Prijava dece mlađe od 16 godina za novčanu pomoć države od 10.000 dinara počeće 20. avgusta i trajaće do 20. septembra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je kazao da će ovu finansijsku pomoć države koja počinje za 10 dana i na koju će imati pravo i deca koja nisu dobila pomoć za mlade, odnosno ona rođena posle 21. novembra 2006, biti isplaćena do 25. septembra, odnosno najkasnije do 1. oktobra. "Prijava će biti veoma jednostavna, elektronski preko Uprave za trezor. Biće potrebno isto kao i za sve dosadašnje pomoći koje smo isplaćivali. Majke treba da unesu broj lične karte, JMBG, ime i prezime i broj računa,