Sutra posle svežeg jutra, sunčano i toplo

U Srbiji će sutra posle vedrog i svežeg jutra, po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle, biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 27 do 31. I u Beogradu će sutra, posle vedrog i svežeg jutra, biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna oko 29 stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 do 34 stepena. Od