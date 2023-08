Kako da oporavite kosu nakon previše izlaganja suncu?

Kako se polako približavamo kraju letnje sezone, vreme je da pogledamo kakav je to sunce trag ostavilo na našoj koži i kosi.

Redovno smo mazali SPF na lice, ali, koliko smo, realno, vodili računa o kosi? Sunčeva svetlost, morska so i hlor iz bazena mogu isušiti skalp, pretvoriti pramenove (naročito farbane i blajhane) u slamu i izazvati promene i bledenje boje (opšte je poznata činjenica da plavuše dobro moraju da se čuvaju hlora). Čim temperature počnu da padaju, vreme je da ili odete u salon ili počnete proces oporavka kose kod kuće. Srećom, naneta šteta nije trajna.