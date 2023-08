Detaljna prognoza za celu nedelju: Vraćaju se tropske vrućine, evo kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena.

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena. Srbija: U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 19°C, maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Beograd: U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a