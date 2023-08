Sutra u Srbiji oblačno, posle podne lokalno pljuskovi i grmljavina

Sutra ujutru će u Srbiji biti vedro i sveže, a tokom dana promenljivo oblačno uz lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Ujutru će po kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni biti maglovito.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno pre podne sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na širem području grada moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najniža temperatura biće od 18 stepeni do 20, a najviša