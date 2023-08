"Bio je normalan samo kao dete": Oglasio se otac ubice iz Gradačca - "Video sam Nizamu i bebicu, mislio sam da se popravio"

- NE ZNAM šta ga je dovelo do ovoga da ovako pogreši. Mora da mu je mozak izgoreo. Kao dete sa pet-šest godina je bio normalan, posle toga nije. On je takav van mene, to se nije hranilo sa mnom, odrastao je dalje od mene - rekao je Fikret Sulejmanović, otac masovnog ubice iz Gradačca, i dodao da se stidi svog sina koji je ubistvom troje ljudi celo mesto zavio u crno.

Foto: Jutjub/Avaz TV/Instagram/iron_bb24 - Majka mu je umrla pre nekoliko godina, živela je sa njim. MUP ga je najbolje poznavao, samo da su ga na vreme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto uradili u tom slučaju... ali videli ste da se niko nije bavio time, pa smo dočekali da on eksplodira i da napravi to što je napravio - govori Nerminov otac Fikret. Nesrećni čovek kaže da je upoznao snajku Nizamu Hećimović, koju je njegov sin ubio u petak, i njihovu