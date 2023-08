Drama u SARAJEVSKOM naselju: U kafiću došlo do pucnjave, ima i povređenih

U SARAJEVSKOM naselju Breka večeras je došlo do drame.

Foto: Printscreen Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo su za portal N1 BiH kazali da su dobili prijavu i da je patrola izašla na teren. - Trenutno možemo kazati samo da imamo prijavu da je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Imamo informaciju da je bila pucnjava. Patrola je izašla na teren - kazali su kratko. No, prema rečima očevidaca čula se pucnjava pa su policija i Hitna pomoć odmah stigli na mesto događaja. Došlo je i do razbijanja inventara u