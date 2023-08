Beta pre 1 sat

Više od 100 ljudi je poginulo u šumskim požarima na havajskom ostrvu Maui, izjavio je danas guverner tog američkog arhipelaga Džoš Grin.

"Izgubljen je 101 život", rekao je guverner u televizijskom obraćanju. On je dodao da su spasioci do sada pretražili nešto više od četvrtine područja koje je bilo pod požarom. To je najveći broj nastradalih u jednom šumskom požaru u poslednjih 100 godina.

(Beta, 08.16.2023)