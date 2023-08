Danas u Srbiji lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i većom količinom padavina od 15 do 30 litara za kratak vremenskih period očekuju se ujutru u Banatu, Podunavskom okrugu, Braničevskom i Borskom okrugu. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim