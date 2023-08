Iskoristite dobro narednih nekoliko dana, jer vam se kraj avgusta nikako neće svideti

U Srbiji u četvrtak sunčano i toplo, samo se ujutro na severoistoku i istoku očekuje više oblačnosti.

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, a u košavskom području jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20°C, maksimalna dnevna od 28 do 32°C. U Beogradu u četvrtak sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 18°C, maksimalna dnevna 30°C. Prema dugoročnim vremenskim izgledima i prognozama, kraj avgusta će doneti kratko osveženje i česte grmljavinske pljuskove, a zatim ćemo u septembar ući uz sunčano i