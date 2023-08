Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, do 33 stepena

Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom pre podne na severu i zapadu Srbije, a popodne i na jugozapadu, dok će na istoku i jugu biti pretežno sunčano.

Istočni vetar će biti slab i promenljiv, ali na istoku Srbije umeren do jak. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 29 do 33. U subotu se iznad većeg dela Srbije očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, dok će se na istoku zadržati pretežno sunčano. Od nedelje će biti pretežno sunčano i toplo u svim krajevima, dnevna temperatura će biti u porastu, lokalno i do 35 stepeni, a samo je u planinskim