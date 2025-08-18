Na današnji dan, 18. avgust

Na današnji dan, 18. avgust

Danas je ponedeljak, 18. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1649 - Turski sultan Ibrahim je smenjen i ubijen. Nasledio ga je Muhamed IV. 1708 - Britanci su zauzeli Sardiniju. 1805 - Srbi su na brdu Ivankovac kod Ćuprije, u jednoj od najvećih bitaka tokom Prvog srpskog ustanka, prvi put potukli tursku vojsku. 1812 - Napoleon Bonaparta (Bonaparte) je u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. 1830 - Rođen je Franc Jozef I (Franz Josef) austrijski car od 1848, a od 1867. car Austro-Ugarske
Vremeplov: Postavljen kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu

Vremeplov: Postavljen kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu

